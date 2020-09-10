Ankara Valisi Şahin: Kurallara riayet edilmezse yeni ek tedbirler alınacak

Kumrular Caddesi'ne gelen Vali Vasip Şahin, lokanta, berber, market, seyahat acenteleri ve dolmuşlarda alınan Kovid-19 tedbirlerini inceledi. Şahin, ek tedbirlerin alınıp alınmayacağının sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Şu an zaten alınabilecek ek tedbirler bugün için alındı. Bunlar biliyorsunuz sadece bizim il olarak aldığımız kararlar değil, aynı zamanda Bilim Kurulunun ve Sağlık Bakanlığının tavsiye ve tespitleri, önerileri doğrultusunda, yine İçişleri Bakanlığı tarafından da tamim edilen birtakım önlemler paketi doğrultusunda aldığımız kararlar. Dolayısıyla bugün için bu tedbirlere iyi uyarsak, dikkatli, özenli şekilde kurallara riayet edersek inşallah başarıyı sağlayacağız ama bunlar da yetmezse tabii ki günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre yeni ek tedbirler alınacaktır. Çünkü burada öncelik insan sağlığı, toplumumuzun, milletimizin sağlığı."