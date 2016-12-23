Ankara Valisi: IŞİD, 29 Ekim’de Nice’teki gibi kamyonla saldıracaktı!

Ankara Valisi Ercan Topaca, 29 Ekim’de Ankara uygulanan olağanüstü tedbirlerin nedeninine ilişkin olarak, "Törenler sırasında, bazı protesto faaliyetlerinin olabileceği, DAEŞ’in kalabalıkların bulunduğu alanlarda canlı bomba patlatma, kalabalıkların üstüne araç sürme gibi Fransa’nın Nice kentinde yapılana benzer bir eylem yapabileceği yönünde istihbarat bilgisi geldi" dedi.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş'a konuşan Vali Topaca, Ankara’da 24 saat 20 noktada yapılan arama ve kontrollerin risk durumuna göre 110 noktaya kadar çıktığını dile getirdi. Jandarma, emniyet ve istihbarat ile düzenli toplantılar yaptıklarını, risklere göre tedbirleri yenilediklerini belirten Topaca, bu süreçte vatandaşa da büyük görevler düştüğünü kaydetti.

"112’ye bildirin"

Topaca vatandaşa çağrı yaparak, “Vatandaşlarımız dikkatli olmalı. Şüpheli her olayı, kişiyi ve aracı 112’yi arayarak haber vermeli” dedi.

Kentlerin güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınmasında olay bazlı yaklaşımın doğru olmadığını belirten Topaca, şunları söyledi:

“Kentin genel anlamda güvenliğini sağlamak daha önemlidir. Ankara’nın güvenliğini sağlamak üzere bir arama ve kontrol sistemi kurmaya çalışıyoruz. Bu sistem, risk durumuna göre, güvenlik tedbirlerinin kademeli şekilde artırılmasını öngörüyor. Ankara’da şehir girişlerinden başlamak üzere tüm ana arterleri kapsayan bir arama ve yol kontrol sistemi kurduk. Kentin girişlerinde 20 noktada 24 saat esasına göre kesintisiz arama ve yol kontrol faaliyeti icra ediyoruz. Risk yükseldiği zaman bu arama ve kontrol faaliyetlerini bir üst kademeye çıkarıyoruz ki, böyle bir durumda, 60 noktada arama ve yol kontrolü başlıyor. Kişiler, araçlar ve alanlar üzerinde kontroller yapılıyor. Bu sistem 3 kademeli olarak uygulanıyor. Risk seviyesi daha da yükseldiği anda Ankara’nın giriş ve çıkışları dahil olmak üzere 110 noktada arama ve yol kontrol faaliyeti uygulanıyor."

Topaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Yoğun arama"

“29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında, bazı protesto faaliyetlerinin olabileceği, DAEŞ’in kalabalıkların bulunduğu alanlarda canlı bomba patlatma, kalabalıkların üstüne araç sürme gibi Fransa’nın Nice kentinde yapılana benzer bir eylem yapabileceği yönünde istihbarat bilgisi geldi. Yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyetleri uygulandı 110 noktada. Program kapsamında düzenlenen fener alayı ve kortej yürüyüş alanının tamamını bariyerlerle kapattık. Ayrıca, araçla kalabalıklara saldırma ihtimali olabileceğini düşündüğümüz yerlere de kamyonlar koymak suretiyle bazı yolları kapattık. Allah’a şükür öyle kötü bir olay yaşanmadı. Böyle hain bir saldırıya fırsat vermedik. 10 Kasım törenleri sırasında da benzer terör eylemleri olabileceğine yönelik duyumlar geldi. PKK da eylem yapmayı amaçlıyordu. Gar saldırısına benzer eylemler.”

Öğrencilere uyarılar



Topaca, kent güvenliğini artırmak için lise ve üniversite yönetimleriyle de bir araya geldiğini dile getirerek “Özellikle lise öğrencilerimizin siyasi nitelikli ve kamu düzenini bozacak nitelikteki yasadışı gösterilere, toplantılara ve yürüyüşlere katılmasını doğru bulmuyorum. Yasadışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde veya yasadışı oluşumların, illegal örgütlerin düzenlemiş oldukları toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, yasadışı eylemlerde üniversite öğrencilerimizin de olmasını arzu etmiyoruz. Bu hususta, Ankara’da bulunan 16 üniversitemizin rektörüyle toplantı yaparak tedbirler geliştirdik” dedi.

