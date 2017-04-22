Ankara Valisi Ercan Topaca'nın hesabı hacklendi

Ankara Valisi Ercan Topaca’nın Twitter hesabı, “MR.DURGUT” ismini kullanan bir kişi tarafından hacklendi. Hesaba, Mustafa Kemal Atatürk ve “Hayır” yazan iki fotoğraf yüklendi.

Hacklenen hesaptan, “Mr.Durgut olarak şu zamana kadar gerek AKP’li, gerek CHP’li, gerek HDP’li, gerekse kurumsal hesapları hackledim!, hiçbir zaman ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden ayrılmadım! hiçbir zamanda ayrılmayacağım! birgün bu küçük ziyaretler yüzünden başım hukuk ile belaya girerse ki büyük ihtimal girecek! pişman olmayacağım! Ne Mutlu Türk’üm Diyene! hayır daha bitmedi!” şeklinde paylaşım yapıldı.

Valilik'ten açıklama

Ankara Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yazılı açıklama yapıldı. Sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ankara Valisi Sayın Ercan Topaca’nın twitter hesabı bugün saat 18.50 itibariyle hacklenmiştir. Bu konuda Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sorumluların tespitine ilişkin çalışmalar yürütülmektedir. Vatandaşlarımızın bu hesaptan yapılan paylaşımlara itibar etmemesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur.”