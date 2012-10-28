Ankara Valiliği'nin kararına karşın alternatif proje: Kaldırımdan yürürüz

Ankara Valiliği’nin yasakladığı 29 Ekim yürüyüşünü düzenleyen gruplar Anıtkabir’e kaldırımdan yürüme kararı aldı. Valiliğin eyleme müdahale etmeyeceği öne sürüldü.

Ankara Valiliği’nin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Hipodrom’da yapılacak devlet törenine alternatif olarak yapılması planlanan kutlamalara “Kanunsuz eylem” gerekçesiyle izin vermemesine ilişkin tartışma devam ediyor.

CHP, DSP ve İP’nin desteklediği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ile Türkiye Gençlik Birliği (TGB) başta olmak üzere 30’a yakın sivil toplum kuruluşu ile birlikte yarın Anıtkabir’e “Seferberlik Yürüyüşü” yapacak. Aynı grup daha sonra yasağa rağmen Ulus’ta bulunan 1. TBMM önünde “Vatan ve Cumhuriyet için Halk Buluşması”nı gerçekleştirecek.

Valilik, “Eski TBMM önü ile ana cadde ve meydanlarda gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesinin yasal olarak mümkün olmadığını” ifade ederek müdahale sinyali verse de CHP Ulus’ta planlanan buluşmadan geri adım atmadı. Taraf gazetesine konuşan CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Levent Gök, “Ulus’ta olacağız ve basın açıklaması yapacağız. Bayramı coşkulu bir şekilde kutlayacağız ve bunu, kimsenin engellemeye gücü yetmeyecek. Hodri meydan” dedi.

Ankara Valiliği’nin yasakladığı yürüyüşe CHP ve sivil toplum örgütleri “Yasağa rağmen katılacağız” deyice 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yürüyüşüne “kaldırım formülü” bulundu. Milliyet'in haberine göre; 1. Meclis önünde toplanacak olan gruplar da Anıtkabir’e yolları kapatmadan kaldırımlardan yürüme kararı aldı. Kurtuluş Savaşı’nı temsilen 1. Meclis önüne kağnılar getirecek olan gruplar, Atatürk heykellerine çelenk konulmasının yasaklanmasını, halka karanfil dağıtarak protesto edecek. Valilik ve Emniyet’in, ana arterlerin kapanmadan yürünmesi konusunda zorlayıcı olmayacağı ve yolun kapatılmaması halinde yürüyüşçüleri müdahale etmeyeceği öne sürüldü.



Valilik engel olmayacak



Ankara Valiliği ise yasak kararından geri adım atmadı. Buna rağmen Valilik, 29 Ekim yürüyüşüne şehir dışından gelecek otobüslere park yeri göstererek, eylemle ilgili ilk kez olumlu bir adım attı. Yürüyüşün düzenleyicilerinden Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) ana arterleri kapatmadan kaldırımdan yürüme formülüne karşı valiliğin nasıl bir tutum alacağı merakla bekleniyor. Kulislerde, valiliğin trafiğin kapanmaması halinde yürüyüşe engel olmayacağı konuşuluyor. Buna karşılık, yasak kararının sürdüğü için Valiliğin yürüyüşün seyrine göre hareket edeceği belirtiliyor.



ADD dava açıyor



Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Başkanı Tansel Çölaşan, “Ankara Valiliği’nin bildirimlerimize 2 ret kararı var. Cumhuriyet Bayramı için yumuşadıklarını düşünmüyorum. Ana arterleri kapatma niyetimiz yok ama kaldırımlar herkese açık” dedi. Çölaşan, Ankara Valiliği’nin “yürüyüş yasal değil” açıklamasına karşı da dava açarak yürütmeyi durdurma istediklerini söyledi. Çölaşan, “Valilik kendi algısına göre izin vermedi. Bildirim başvurumuzu izinmiş gibi reddediyorlar. İstihbarat gelmiş deniyor. İstihbarattan bize bahsedilmiyor. Burada provokasyon yapacak grup yok. Polis panzerleri, helikopterler hep bizi yıldırmak için. Halk kutlamak istiyor, Hipodrom dışında kutlamaya izin vermiyorlar. Böyle bir şey faşizan karanlık diktatörlüklerde olabilir” dedi.



Keskin: Ders vereceğiz



Konuya ilişkin CHP’den dün iki açıklama geldi. Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin, “Hem Cumhuriyete sahip çıkacağız hem de Cumhuriyeti halksız kutlama gayreti içinde olanlara en güzel ve anlamlı dersi vereceğiz” derken, bir diğer Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı da, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçmişte olduğu gibi bugün de egemen güçlere, dayatmalara ve zora rağmen, Cumhuriyetimizi korumayı ve geliştirmeyi sürdürecek, demokratik ve özgürlükçü bir özle geleceğe taşıyacağız” diye konuştu.



TGB: Zımnen edildi



29 Ekim yürüyüşünün düzenleyicilerinden olan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Başkanı İlker Yücel ise “Şehir dışından gelen otobüslere park yeri göstermek, buluşmanın valilikçe zımnen kabul edildiğine işarettir. Valiliğin ısrarla üzerinde durduğu şey yürüyüştü. Biz de toplu yürümeyi iptal ettik. Anıtkabir’e gidilecek ama toplu halde değil. Kortej halinde yoldan değil, kaldırımdan Anıtkabir’e kadar yürünecek” dedi. Provokasyon iddialarına da değinen Yücel şöyle devam etti:

“Güvenlik şube müdürlerinin hepsini tanıyoruz. En kolay ulaştıkları insanlar biziz. Hiç öyle bir bilgide (provokasyon ihtimali) bulunmadılar. 19 Mayıs’ta 250 bin kişiyle yürüdük. Hiçbir şey olmadı. Aldığımız duyumlara göre Bu iddialarda TGB’nin adını İçişleri Bakanı ortaya atıyor” diye konuştu.



MHP’den tepki



Alternatif kutlamaya AKP’nin yanı sıra MHP de karşı çıkıyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Ruhsar Demirel, dün yaptığı açıklamada, “Alternatif cumhuriyet kutlanamaz. Türkiye’de, cumhuriyet hepimiz içindir. Bunun bir alternatifi yoktur. Bazılarının ‘alternatif’ adı altında yapacakları ayrı bir Cumhuriyet kutlamasına, MHP katılmak mecburiyetinde değildir” dedi.



Komutanlar eşli geliyor



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünisa Gül ile birlikte Çankaya Köşkü'nde pazartesi akşamı vereceği Cumhuriyet Resepsiyonu önemli bir ilke sahne olacak.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; TSK'nın üst komuta kademesi, Gül çiftinin birlikte evsahipliğini yapacağı resepsiyona eşleriyle birlikte katılacaklar. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanlarının resepsiyona eşli katılımlarına ilişkin bildirimin Çankaya Köşkü'ne iletildiği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Özel, Ramazan ayında da bir ilke imza atarak,eşi Kamuran Özel ile birlikte Başbakan Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, Çankaya Köşkü arazisi içinde bulunan konutunda iftar yemeği vermişti.

TSK'nın üst komuta kademesinin de eşli katılımıyla birlikte devletin zirvesi uzun bir aradan sonra ilk kez bir davette eşli olarak buluşmuş olacak.

Pazartesi günkü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında bir başka ilk de, daha önce Meclis'te yapılan "Tebrikat Töreni"nin bu yıl ilk kez Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Gül'ün evsahipliğinde yapılmasıyla gerçekleşecek.