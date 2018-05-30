Ankara Valiliği'nden yağış zarar tespiti: Suya kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti (Ek) 

Ankara\'da etkili olan aşırı yağış nedeniyle Bala İlçesi Yöreli Köyü\'nde, karı ve koca sele kapıldı. Sele kapılan Naciye Çalışkan (62) hayatını kaybetti, eşi yarı baygın halde bulundu.

Aşırı yağış sonucu oluşan sele kapılan Naciye Çalışkan hayatını kaybetti eşi Satılmış Çalışkan (66) yarı baygın halde tarlanın içerisinde bulundu. Toprağa yarı gömülü halde bulunan Satılmış Çalışkan ve olay yerinde vefat ettiği belirtilen Naciye Çalışkan ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. 4 Çocuk annesi olan (2 kız – 2 erkek ) Naciye Çalışkan Yöreli Mahallesi\'ndeki aile mezarlığında toprağa verilecek. Kurtarılan Satılmış Çalışkan’ın tedavisi Gölbaşı Devlet Hastanesi\'nde devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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-Naciye Çalışkan\'ın hayatını kaybettiği yerden görüntü

ANKARA (DHA)