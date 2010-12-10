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Yaşam

ANKARA VALİLİĞİNDEN SOĞUK HAVA UYARISI  ANKARA (A.A)

10 Aralık 2010 18:10

-ANKARA VALİLİĞİNDEN SOĞUK HAVA UYARISI  ANKARA (A.A) - 10.12.2010 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, başta belediyeler olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, soğuk ve yağışlı havaya karşı önlem almalarını istedi.  Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Özel İdaresi, kaymakamlıklar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, DSİ 5. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü, Türk Telekom Anadolu Merkez-1 Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü ile BEDAŞ'a genelge gönderdi.  Yüksel genelgeyle ilgili kurumlara, Ankara sınırları içinde meteorolojik şartlar nedeniyle herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması ve vatandaşların günlük hayatını etkileyecek ve mağdur edebilecek bir durumun ortaya çıkmaması için tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üstün görev ve sorumluluk anlayışıyla, mevsimsel tertip ve tedbirlerini bir kez daha gözden geçirmeleri, eksikliklerini ivedi olarak tamamlamaları talimatını verdi. 

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