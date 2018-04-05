Ankara Valiliği'nden 'siyah minibüs' açıklaması

Ankara Valiliği, bir okul müdürünün, okul etrafından dolaşan minibüsle ilgili öğretmelere yönelik uyarısı üzerine açıklama yaptı. Aracın bir veliye ait olduğu aktarılan açıklamada, "Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak inceleme başlatılmıştır" denildi.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz’ün, okul etrafından dolaşan siyah renkli bir minibüs nedeniyle, öğretmenlerin dikkatli olmasını istedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ankara Valiliği, Tosunöz’ün kendisine gelen bir telefon üzerine uyarı yaptığı, minibüsünse bir veliye ait olduğunu tespit edildiğini belirtti.

“Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Yenimahalle İlçesi Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz’ün, kendisine gelen bir telefon bilgisi üzerine, siyah renkli bir minibüsün ara sokaklarda ve okul etrafında dolaştığını belirterek öğretmenleri daha dikkatli olmaları için bir yazı ile uyardığı tespit edilmiştir.

Okul Müdürlüğünün yazısında bahsi geçen araç ile ilgili olarak yapılan araştırmada; söz konusu aracın bir veliye ait 06 AY … plakalı araç olduğu, Faruk Verimer İlkokulu Müdürü Erhan Tosunöz’ün, gerekli araştırma ve incelemeyi yapmadan, sıralı amirlerine ve güvenlik güçlerine bilgi vermeden, öğretmen ve öğrenci velilerini korku ve paniğe sevk edecek şekilde yazı yazdığı anlaşılmıştır.

Endişe ve korkuya yol açan bu durum ile ilgili olarak Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. Başlatılan inceleme sonuçlanınca kamuoyuna ayrıntılı bilgi verilecektir.”