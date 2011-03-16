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Politika

ANKARA VALİLİĞİNDEN SEÇİM UYARISI  ANKARA (A.A)

16 Mart 2011 12:07

-ANKARA VALİLİĞİNDEN SEÇİM UYARISI  ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Ankara Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdiği genelgede, seçim sürecinde idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınılmasını istedi.  Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in imzasıyla yayımlanan genelgede, 24. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin 12 Haziran'da yapılacağı belirtilerek, buna göre seçim sürecinin 14 Mart'ta başladığına işaret edildi. Genelgede, seçim sürecinde Ankara'da devlete duyulan itibar ve güven duygularını sarsacak, idarenin tarafsızlığına gölge düşürecek veya tarafsızlığı hususunda şüphe uyandıracak her türlü durum, tutum ve davranışlardan kaçınılması ve 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun hükümleri ile Yüksek Seçim Kurulu kararlarına uygun hareket edilmesi istendi.  Ankara Valiliğince 14 Mart'ta yayımlanan genelge, vali yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, ilçe kaymakamlıkları, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ile kamu kurum ve kuruluşlarına gönderildi. 

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