-Ankara Valiliğinden okul servislerine denetim ANKARA (A.A) - 07.10.2011 - Ankara Valiliği, çocukların okullarına ve evlerine güvenli ortamda taşınmasının esas olduğunu bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, vali yardımcısı başkanlığında İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerinden oluşturulan Okul Servis Araçları Denetleme Kurulunun çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılında kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi. Geleceğin teminatı çocukların, okullarından evlerine, evlerinden de okullarına güvenli bir ortamda taşınması için okul servis araçlarının teknik ve fenni denetimlerine 2011-2012 eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Ankara'da okulların eğitim öğretime başladığı ilk günden itibaren başlatılan etkili ve kararlı denetimlerle araçlarda okul taşıtı yazısının bulunması, ışıklı lambaların çalışılırlığı, sağlık çantası, kapı ve pencere durumu, araçların yaşları ve kapasiteleri, yangın söndürme cihazlarının mevcudiyeti, sürücülerin ve belgelerin nitelikleri ile sigorta sistemleri dahil mevzuat bakımından gerekli olan tüm konular göz önüne alınarak 4 bin 300 araç denetlendi. Denetimlerde 269 araca 31 bin 152 TL cezai işlem uygulandı ve 5 araç trafikten men edildi. Ayrıca bazı okul taşıt sürücüleri de uyarıldı.'' Öğrencilerin can ve mal güvenliklerinin her şeyden daha önemli olduğu esasıyla, okul servis araçlarının geliş gidiş saatlerine ve belirlenen güzergahlara mutlaka uyulması istenen açıklamada, sürücüler ve araç personelinin genel tutum ve durumlarının da izlenerek, mevzuata uygun bulunmayan araçların trafikten derhal men edileceği belirtildi.