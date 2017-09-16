Ankara Valiliği'nden 'okul saati' kararı

Ankara Valiliği, ikili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına karar verildiğini açıkladı.

Ankara'da ikili eğitim yapan okullarda dersler 07.50'de, tam gün eğitim yapan okullarda ise 08.30'da başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, okulların öğrenciler için en uygun saatlerde açılmasını sağlamak amacıyla okul idarecileri, veliler ve Servis İşletmecileri Odası ile istişare edilerek bazı kararların alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İkili eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah en erken 07.50'de açılmasına, tam gün eğitim yapan anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerin sabah 08.30'da açılmasına, iklim şartları ve güneşin doğuşundaki değişime göre okulların açılış ve kapanış saatlerinin tekrar gözden geçirilmesine karar verilmiştir."