-ANKARA VALİLİĞİ'NDEN KIŞ UYARISI ANKARA (A.A) - 12.10.2010 - Ankara Valiliği, çocuklar ile kronik hastalığı bulunan, engelli ve ileri yaşlı vatandaşları soğuktan korunmak amacıyla giyim kuşamlarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Yapılan yazılı açıklamada, Ankara Valiliği'nin, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle kişi ve toplum sağlığının korunması amacıyla, dış ortam sıcaklığının 15 derecenin altında olması veya iç ortam sıcaklığının 18 derecenin altına düşmesi halinde soba ve kaloriferlerin yakılması esaslarını düzenleyen İl Umumi Hıfsısıhha Kurulu'nun karar aldığı bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Hava sıcaklığının son günlerde mevsim normallerin altında seyretmesi ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre bu durumun devam edeceği beklenildiğinden, kişi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Ankara İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu 8 Ekim 2010 tarihinde toplanarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. maddesi gereğince belirlenen tedbirlerin alınmasına ve bu tedbirlerin kamuoyuna duyurulmasına karar vermiştir. Buna göre; Mevsim geçişlerinin ani yaşanması, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi nedeniyle çocuklar ile kronik hastalığı bulunan, engelli ve ileri yaşlı vatandaşlarımızın soğuktan korunması amacıyla giyim kuşamlarına dikkat etmelerine, dış ortam sıcaklığının 15 derecenin altında olması veya iç ortam sıcaklığının 18 derecenin altına düşmesi halinde, Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinin 31. maddesi gereği Ankara Valiliği Mahalli Çevre Kurulunun 27 Ağustos 2009 tarih ve 2009/30 sayılı kararındaki yakıt kriterleri de dikkate alınarak merkezi ısıtmalı binalarda ikamet edenlerden herhangi birisinin talebi üzerine ısıtma merkezi, klima santrali vb. sistemlerin faaliyete geçirilmesine, kat kaloriferi, soba veya kombi gibi tek daireye ait ısıtma sistemi bulunan binalarda ise dairede ikamet edenin isteğine bağlı olarak yakılmasına, oy birliğiyle karar verilmiştir.''