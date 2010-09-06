-ANKARA VALİLİĞİNDEN BAYRAM ÖNLEMLERİ ANKARA (A.A) - 06.09.2010 - Ankara Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi önlem aldı. Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı huzur ve güvenlik içerisinde geçirebilmeleri için Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İlçe Kaymakamlıkları, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ile ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına genelge göndererek, ''Ankara ili mülki hudutları dahilinde Ramazan Bayramı'nın huzur ve güvenlik içerisinde idrak edilmesine esas olmak üzere tertip ve tedbirlerin ivedilikle alınmasını'' istedi. Vali Yüksel, derhal uygulamaya konulmasını istediği tertip ve tedbirleri şöyle sıraladı: ''İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü, 8 Eylül 2010 Çarşamba gününden itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planlarını uygulamaya koyacaklar ve emniyet-asayiş tertip ve tedbirlerini 13 Eylül 2010 Pazartesi gününe kadar aksaksızca sürdürecekler. Havaalanı, Gar ve terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi ve devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ve asayiş ekiplerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın huzurlu ve güvenli seyahatlerine hazır hale getirilecek. Büyükşehir, ilçe ve belde belediye başkanları, özellikle alışveriş yerleri ile eğlence yerlerini ve diğer umuma açık mahalleri, mevzuatlarına uygun olarak ve tefrik edilecek zabıta ekipleri marifetiyle etkin bir şekilde denetleyecekler. Belediyeler; itfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekiplerini bayram süresince göreve hazır hale getirecek, nöbetçi memurluklarını vatandaşlarımızın müracaatlarına sürekli açık tutacaklar. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacak. Sağlık, nöbetçi eczane ve haberleşme ile elektrik hizmetleri için gerekli hazırlıklar, ilgili birimler sorumlularınca önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları tüm bayram süresince hizmete hazır hale getirilecek. Sosyal Hizmet Kurumlarının vatandaşlar tarafından ziyaretlerine esas olmak üzere gerekli tertip ve düzenlemeler Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sağlanacak.'' Vali Yüksel, Ramazan Bayramı'nın huzur ve güven içerisinde geçirilmesi için başta birimlerin üst yöneticileri olmak üzere her kademedeki personelin görevlerini üstün hizmet ve sorumluluk anlayışı içerisinde yerine getirmelerini istedi. Yüksel ayrıca vatandaşlardan, trafik kurallarına uymalarını, aşırı süratten kaçınmalarını ve uykusuz araç kullanmamalarını isteyerek, Ramazan Bayramı'nı kutladı. -ACİL DURUMLARDA ARANABİLECEK TELEFONLAR- Bayram tatili süresince halkın istek ve şikayetlerini bildirebileceği veya yardım talebinde bulunabileceği telefon numaraları şöyle: Ankara Valiliği: 306 66 00 - 306 66 06 Büyükşehir Belediye Başkanlığı: 507 10 00 Zabıta Müdürlüğü: 153 - 231 79 84 - 229 66 91 İtfaiye: 110 Doğalgaz Arıza: 187 Alo Ambulans: 188 Alo Cenaze: 188 Su ve Kanal Arızası: 185 İl Jandarma Komutanlığı: 387 35 15-16-17 Jandarma İmdat: 156 Nöbetçi Amirliği: 387 35 15/8481 Jandarma Trafik Timleri: 387 35 15/8094 İl Emniyet Müdürlüğü: 303 55 55 Polis İmdat: 155 - 154 Şehir İçi Trafik: 362 62 62 Bölge Trafik: 412 58 33 İl Sağlık Müdürlüğü: 309 13 49 Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 310 30 30 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 595 30 30 Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 306 10 10 Dr. Sami Ulus Kadın, Doğum , Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi: 305 60 60 Telekom Bölge Müdürlüğü: 121 - 313 30 30 Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü: 417 00 45 Başkent Elektrik: 186