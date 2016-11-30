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Yaşam

Ankara Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

Ankara'da bu akşam yoğun bir kar yağışı bekleniyor

30 Kasım 2016 16:32

Ankara Valiliği, kentte beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşların zorunlu olmadıkça özel araçları ile trafiğe çıkmaması konusunda uyarıda bulundu. Valilik ayrıca zorunlu olarak trafiğe çıkacak sürücülerin araçlarına kar lastiği takmaları zincir, çekme halatı, takoz gibi malzemeleri mutlaka araçlarında bulundurmaları gerektiği konusunda da uyardı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada; Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, Ankara genelinde yağmur şeklinde görülen yağışların, Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava ve ani sıcaklık düşüşü ile birlikte bugünsabah saatlerinden itibaren il merkezi ve tüm ilçelerde kar yağışına dönüşeceği belirtildi.

Yarın akşam saatlerine kadar da aralıklarla devam edeceği tahmin edilen kar yağışının, kuzey ilçeler, Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan ile Çankaya ve Bağlum gibi yüksek kesimlerde örtü bırakabileceği, Ankara-İstanbul otoyolunun Kızılcahamam, Cankurtaran geçidi gibi bölümlerinde ulaşımda aksamalara yol açabileceği bildirildi.

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