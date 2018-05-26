Ankara Valiliği: Saadet Partililere saldıranlar serbest bırakıldı

Ankara Valiliği, Saadet Partililere yapılan ve 7 kişinin yaralandığı olaya dair açıklama yaptı. Açıklamada, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda seçim için asılan bayrakları indiren kişilere saldırıda bulunan 4 kişinin ifadesinin alınıp serbest bırakıldığını açıkladı.

TIKLAYIN- Ankara'da Saadet Partililere bayrak asma çalışması sırasında saldırı; yaralılar var!

Ankara Konya yolu civarında gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan Saadet Partililere saldırı düzenlendi. Saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralılar arasında Saadet Partisi Ankara milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk de yer alıyor. Saldırganların MHP'li bir grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Mevlüt Karakaya olduğu iddia edildi.

Ankara Valiliği'nin olaya ilişkin açıklamasında şu tespitler yer aldı:

"Tartışmanın, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladığı ve Milliyetçi Hareket Partisi taraftarlarının olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişlere müdahale ettiği;

Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışmanın büyüdüğü, bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk’ün kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtığı,

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırmasından sonra, Mehmet Fethi Öztürk’ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği;

Olay hakkında görevli Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek Savcının talimatı ile 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı, olaya karışan 4 kişinin ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı;

Olayda silah kullandığı tespit edilen Mehmet Fethi Öztürk isimli şahıs hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verildiği ve hastanedeki tedavi işlemlerinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak Adliyeye sevk edilecektir."

Öte yandan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da saldırıya uğrayan Saadet Partilileri ziyaret edeceği duyuruldu.