Ankara Valiliği’nden sokağa çıkma yasağı cezası: Toplam 2 milyon lira ceza kesildi

Ankara Valiliği, Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye 2 milyon 59 bin 417 lira idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada 21-22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye idari para cezası kesildiğini belirtti.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

"İlimizde Koronavirüs ile mücadele kapsamında 21 ve 22 Kasım tarihlerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 798 kişiye adli/idari işlem yapılmış olup toplam 2 milyon 59 bin 417 lira para cezası uygulanmıştır. Lütfen kurallara uyalım, kişisel tedbirimizi alalım."