Ankara Valiliği'nden 'sarı alarm' uyarısı

Ankara Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklentisi nedeniyle başkent geneli için sarı uyarı yaparak, dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

Valilik'ten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre yapılan değerlendirmeler sonucunda öğle saatleri itibarıyla yer yer kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Sarı uyarı nedir?

Sarı uyarı, havada "potansiyel tehlike durumu"na işaret ediyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli davranılması uyarısında bulunuluyor.