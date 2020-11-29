Ankara Valiliği'nden otellerdeki restoranlara paket servis kısıtlaması

Ankara'da otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarı paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine karar verildiği açıklandı.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karara bağladı.

Buna göre; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, dışarı paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına karar verildi.

Yine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00'den sonra müzik yayınına izin verilmemesi kararlaştırıldı.