Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, bugün kentte kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, bu nedenle ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" (DHA)