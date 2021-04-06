Ankara Valiliği'nden Gergerlioğlu açıklaması: Kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız, emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır

Ankara Valiliği, hakkında verilen hapis cezasının onanmasının ardından milletvekilliği düşürülen ve cezaevine gönderilen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun kötü muameleye maruz kaldığı iddialarına ilişkin, "Hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır" açıklamasında bulundu.

Ankara Valiliği, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın "Gergerlioğlu, HDP mücadelesinin sembollerindendir. Zulüm uyguladılar ama hiçbir şekilde boyun eğmedi, başını dik tuttu" sözlerinin ardından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Valilik tarafından yapılan basın açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Terör örgütü propagandası yapma suçundan yargılanarak mahkûmiyet cezası Yargıtayca onaylanan ve Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla hakkında yakalama işlemi yapılan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin TBMM çatısı altında dile getirilen iddialar nedeniyle aşağıdaki açıklamaya gerek duyulmuştur:

Hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olan eski milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun yakalanması ve infaz işlemlerinin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmesi talimatı üzerine, adı geçen hükümlü 2 Nisan 2021 günü saat 19.50’de ikametinden alınmıştır. Hastanede yapılan muayene ve tetkikler sonrası doktor raporu alınarak ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmiş, burada yapılan tebligat sonrası saat 23.55’te cezaevine teslim edilmiştir.

Bu süreçte hükümlüye yönelik kötü muamele yapıldığı iddiası asılsız olduğu gibi emniyet güçlerimizin yıpratılmasına yönelik açık iftiradır."

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