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Yaşam

Ankara Valiliği: LYS süresince nüfus müdürlükleri açık olacak

Hafta sonu yapılacak LYS sınavları öncesinde açıklama yapan Ankara Valiliği, öğrencilerin herhangi bir sorun yaşamaması için ilçe nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu

14 Haziran 2013 15:48

Ankara Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamada, "Sakin ve güvenli ortamların yaratılması bakımından vatandaşlarımızdan her zaman var olan duyarlılıklarını bir kez daha göstermeleri beklenmektedir" denildi. 
 
Sınav süresince, sınavların yapıldığı çevrelerde araç park ettirilmeyeceğini, sınav merkezlerine giden yollarda toplu taşıma seferlerinin aralıksız sürdürüleceğini, sağlık önlemlerinin de önceden planlandığını belirten Ankara Valiliği, kimliğini unutan veya kaybeden öğrenciler için sınav günleri Çankaya, Keçiören, Sincan ve Yeni Mahalle ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu. 
 

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