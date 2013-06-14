Ankara Valiliği: LYS süresince nüfus müdürlükleri açık olacak

Ankara Valiliği’nin yaptığı yazılı açıklamada, "Sakin ve güvenli ortamların yaratılması bakımından vatandaşlarımızdan her zaman var olan duyarlılıklarını bir kez daha göstermeleri beklenmektedir" denildi.



Sınav süresince, sınavların yapıldığı çevrelerde araç park ettirilmeyeceğini, sınav merkezlerine giden yollarda toplu taşıma seferlerinin aralıksız sürdürüleceğini, sağlık önlemlerinin de önceden planlandığını belirten Ankara Valiliği, kimliğini unutan veya kaybeden öğrenciler için sınav günleri Çankaya, Keçiören, Sincan ve Yeni Mahalle ilçelerindeki nüfus müdürlüklerinin açık olacağını duyurdu.