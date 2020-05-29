Ankara Valiliği, "kaza" dedi, adli tıp "cinayet"

Ankara Valiliği’nin, “dur ihtarına” uymayarak araçla kaçarken yaptığı kazada öldüğünü açıkladığı Muhammed Alican Razı’nın (21) ateşli silah kurşunuyla yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Kovalamaca sırasında polis veya jandarmanın açtığı ateş sonucu başına kurşun isabet eden Razı’nın aracın hâkimiyetini kaybettiği ve kazanın meydana geldiği öğrenildi. Savcılık, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Kurşunun kimin silahından çıktığının belirlenmesi amacıyla silahlar balistik incelemeye alındı.

Ankara Valiliği, 25 Mayıs günü yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada olayın “kaza” olduğunu, aracın kaçmaya başlamasının ardından güvenlik güçlerinin havaya 4 el uyarı atışı yaptığını iddia ederek şu bilgileri paylaştı:

“Araç, Ankara girişinde Susuz Yol Kontrol Noktası’nda da durmayarak kaçışını aşırı hızla sürdürmüş ve yol üzerinde bulunan giriş takına çarparak durmuştur. Sürücü M.A.R. isimli şahıs olay yerinde hayatını kaybetmiş, araçta yolcu olarak bulunan R.S. ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Yapılan ilk incelemelerde araç sürücüsü M.A.R’nin ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama’ ve ‘Yoklama Kaçağı’ suçlarından arandığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili tahkikat detaylı bir şekilde sürdürülmektedir.”

Ancak, Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Razı’nın ölümü kaza nedeniyle değil, aracı takip eden polis veya jandarmanın açtığı ateş sonucu başına arkadan gelen kurşundan oldu. Razı’nın adli tıpta yapılan otopsisi sırasında başının arkasında kurşun giriş deliği saptandı.