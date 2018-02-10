Ankara Valiliği, HDP kongresine çantayla girilmesine izin vermeyecek

Ankara Valiliği, yarın yapılacak Halkların Demokratik Partisi (HDP) 3. Olağan Kongresi’ne "valiz, çanta, makyaj malzemesi, el çantası, kol çantası ve spor çantası” ile salona girilmesine izin verilmemesine karar verdi.

Ankara Valiliği’nden yapılan açıklamada, “11 Şubat 2018 Pazar günü saat 10.00’da Hipodrom Caddesi’nde bulunan Ankara Spor Salonu’nda Halkların Demokratik Partisi Genel Merkezi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi yapılacaktır. Söz konusu kongrede emniyet tedbirlerinin etkin bir şekilde alınabilmesi amacıyla Ankara Spor Salonu çevresinde ve oluşturulacak tüm arama noktalarında, kongreye katılmak için gelen şahısların yanlarında bulundurdukları valiz, çanta, makyaj malzemesi, el çantası, kol çantası, spor çantası gibi malzemelerle arama noktalarından geçişlerine izin verilmeyecektir” ifadelerine yer verildi.

HDP 3. Olağan Kongresi yarın saat 10:00’da Ankara Arena Spor Salonu’nda yapılacak. HDP’den kongreyle ilgili yapılan açıklamada “Barış, özgürlük, eşitlik, demokrasi, kadın özgürlüğü ve emek mücadelesini geliştirmek, hak ve adalet mücadelesini hep birlikte güçlendirmek, ortaklaştırmak istiyoruz” dendi.

HDP’nin 463 gündür tutuklu bulunan Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, bu kongrede aday olmayacağını açıklamıştı. Öte yandan, HDP’nin diğer eş genel başkanı Serpil Kemalbay hakkında dün gözaltı kararı verilmişti.