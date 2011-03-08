-ANKARA VALİLİĞİ EVSİZLERİ SAHİPLENDİ ANKARA (A.A) - 08.03.2011 - Ankara Valiliği, sokaklarda yaşayan evsizleri soğuk ve yağışlı havadan korumak için otele yerleştirdi. Ankara Valisi Alaaddin Yüksel'in talimatıyla kiralanan panelvan tipi 2 araçla sokakları dolaşan Valilik görevlileri, sokaklarda yaşayan evsizleri topladı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi önünde görülen evsiz Halit Yıldırım, görevlilerce otele götürülmek istendi. Yaklaşık 2 ay otelde kaldığı öğrenilen Yıldırım, Valilik görevlilerini görünce kaçmaya başladı. Görevlilerce yakalanan Yıldırım, otele yerleşmek istemediğini belirterek, ''Benim evim var, ben otele gitmek istemiyorum. Beni götürmeyin. Ben sokaklarda kalmak istiyorum'' dedi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Mehmet Ekici, soğuktan çok üşüdüğünü, otele gitmek istediğini söyledi. Maltepe Köprüsü altında bulunan Hüseyin Kapucu ile Altındağ Hamamönü'ndeki Salim Tunçbilek, kendilerine sıcak yemek verilmesini isteyerek, ilgilerinden dolayı yetkililere teşekkür etti. -ŞEHİR DIŞINDAN GELENLER DE OTELDE- İki gün önce Karabük'ün Safranbolu ilçesinden gelen 45 yaşındaki Rahmi Alp gidecek yeri olmadığı için Valilikçe kiralanan otele geldi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2 gün tedavi gördüğünü anlatan Alp, taburcu olduktan sonra sokakta kaldığını söyledi. Sokaklarda çok üşüdüğünü ifade eden Alp, ''Otele geldikten sonra sıcak yemek yedim. Çok mutluyum. Bana yeni giysiler verdiler. Sokaklarda çok perişan haldeydim'' diye konuştu. 43 yaşındaki İlhan Özkan ise Antalya'da çalıştığı iş yerinden çıkarıldıktan sonra şubat ayında intihara kalkıştığını ve polislerin kendisini intihardan vazgeçirdiğini ifade ederek, ''İşe girmek için Ankara'ya geldim, ancak iş bulamadım. Gençlik Parkı'nda da tinerciler tarafından soyulduktan sonra polise başvurdum. Polis de beni Valiliğin kiraladığı otele yerleştirdi. 7-8 gündür burada kalıyorum'' dedi. Ankara Valisi Yüksel'in talimatıyla sokakta yaşayan evsizlerin barındırılması için geçen yıl 23 Kasımda Valilikçe kiralanan otelde, bugüne kadar 640 kişiye hizmet verildi. Otelde kalan 40 kişi ailelerine teslim edilirken, 45 kişinin değişik hastanelerde tedavi ve ameliyatları yapıldı, 11 vatandaş işe yerleştirilirken, kimlikleri bulunmayan 30 kişiye kimlik çıkarıldı. Yaşlı ve özürlü 28 vatandaşın hastane raporları çıkarılıp, huzurevi ve rehabilitasyon merkezlerine yerleştirilme işlemleri devam ediyor.