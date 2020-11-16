Ankara Valiliği: Bir ayda 9,6 milyon lira Koronavirüs cezası kesildi

Ankara Valiliği, şehirde son bir ayda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle 22 bin 652 kişi ya da iş yerine 9 milyon 629 bin 245 lira para cezası uygulandığını açıkladı.

Ankara Valiliği, 15 Ekim ile 15 Kasım tarihleri arasında iki buçuk milyon kişi/iş yerinin denetlendiğini, maske, temizlik ve mesafe kurallarına uymayan 22 bin 652 kişi/iş yerine 9 milyon 629 bin 245 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Ankara Valiliği’nin açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"İlimizde 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında virüsle mücadelede 7.129 personelle gerçekleştirilen denetimlerde 2.520.482 kişi/işyeri denetlenmiş bu denetimlerde #maske, #mesafe ve #temizlik kurallarına uymayan 22.652 kişi/işyerine 9.629.245,00 lira para cezası uygulanmıştır."