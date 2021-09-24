Ankara Valiliği, Alevi öğrencilere ayrımcı söylemlerde bulunan Ankara'daki din kültürü öğretmeninin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu

Ankara Valiliği, Ankara'da bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin Alevi öğrencilere ayrımcı söylemlerde bulunduğu iddiasına ilişkin açıklama yaptı. Valilik, öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını ve konuya ilişkin tahkikatın tüm boyutlarıyla sürdüğünü belirtti.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Şehit İhsan Okatan Ortaokulu’nda sözleşmeli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan M.K.’nin ders esnasında, “Alevi olanlar parmak kaldırsın” dedikten sonra, parmak kaldıran öğrencilere; “Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor? Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfretmiş” dediği ve bir velinin “zülfikâr kolyesine” işaret ederek “Zaten sormama gerek yok, kimin ne olduğu belli. Boyunlarındaki kolyeden tanıdım kimin ne olduğunu” ifadelerini kullandığı öğrenciler ve veliler tarafından iddia edildi.

TIKLAYIN - Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninden Alevi öğrencilere skandal sorular!

Milli Eğitim Bakanlığı, iddialara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği ise öğretmenin görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Mamak ilçemizde bir okulda meydana gelen ve basına da intikal eden 'ücretli bir öğretmenin din dersinde kastını aşan ifadelerde bulunduğu' iddiası üzerine öğretmen görevden uzaklaştırılmış olup; konuyla İlgili tahkikat tüm boyutlarıyla sürdürülmektedir."

Ne olmuştu?

Ankara’nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu’nda, M.K. adlı din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni, dersinde Alevileri hedef aldığı iddia edildi. Öğretmenin, 20 Eylül'deki ders sırasında "Alevi olanlar parmak kaldırsın" dedikten sonra parmak kaldıran öğrencilere "Aleviler neden abdest alıp namaz kılmıyor? Oruç neden tutulmuyor?" sorularını yöneltti. İddiaya göre M.K., "Biz Hazreti Ali’yi sevmeyiz. Hazreti Ali, peygamber efendimizin eşine küfür etmiş" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN - AKP Sözcüsü Çelik: Alevi-Sünni vatandaş gibi bir ayrımı kabul etmiyoruz