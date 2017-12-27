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Eğitim

Ankara Üniversitesi’nden yatay geçiş açıklaması: Talep Tıp Fakültesi'nden geldi

Ankara Üniversitesi’ndeki yatay geçiş kontenjanlarının Rektör İbiş'in oğlunun Tıp Fakültesi'ne geçmesine olanak sağlamak için artırıldığı öne sürülmüştü

27 Aralık 2017 22:39

Ankara Üniversitesi, yatay geçiş kontenjanlarının rektör Erkan İbiş’in oğlu Can İbiş'in A.Ü. Tıp Fakültesine geçiş yapmasına olanak sağlamak için artırıldığı iddiasına ilişkin  açıklama yaptı. Rektör Yardımcısı Abdulkadir Gürer "Kontenjan artışı talebi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulundan geldi" dedi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş’in de içinde bulunduğu Üniversite Senatosu’nun 4 olan yatay geçiş kontenjanını 8’e çıkarmasının ardından başlayan tartışmalar devam ediyor. Bu kararın Rektör İbiş’in Başkent Tıp Fakültesi 3’üncü sınıfta okuyan oğlu Can İbiş’in, Ankara Tıp Fakültesi’ne geçiş yapmasına olanak sağlamak amacıyla çıkarıldığı iddia ediliyor.

Basına yansıyan iddiaların ardından Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Abdulkadir Gürer açıklama yaptı. Gürer tarafından yapılan açıklamada, işlemlerde herhangi bir usulsüzlük bulunmadığı iddia edildi. Can İbiş’in not ortalamasının 100 üzerinden 78.7 olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kontenjan artışı talebinin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulundan geldiği belirtildi.

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