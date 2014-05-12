Ankara Üniversitesi'nden öğrencilere: Alkolik misin?

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü’ne bağlı Gençlik Danışma Merkezi’nin üniversite içinde dağıttığı anket, öğrencilerin tepkisini çekti. Ankara Üniversitesi, öğrencilerini daha yakından tanımak için hazırladığı ve 10 bin öğrenciye ulaşmayı hedeflediği anketle, “İstenmeyen hamilelik durumu”, “Cinsel sıkıntılar”, “Dini konularda kendini özgür hissedememek”, “Alkol bağımlısı olma endişeleri” sorularının yanıtlarını araştırdı.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı Gençlik Danışma Merkezi’nin üniversite içinde dağıttığı anket, öğrencilerin tepkisini çekti. Kapağında, “Sizi ve gereksinimlerinizi daha yakından tanıyarak üniversitemizin sizlere sunacağı hizmetleri daha iyi yaptırabilmek ve stres ile ilişkili faktörleri belirleyebilmek amacıyla” yapıldığı belirtilen anketin üniversitenin tüm fakültelerindeki 10 bin öğrenciyi kapsayacağı belirtildi.

Sinan Tartanoğlu’nun Cumhuriyet’teki haberine göre, anket formlarının üzerine isim ve soy isim yazmanın zorunlu olmadığı belirtildi. Anket formunda üniversite öğrencilerini olumlu ya da olumsuz olarak etkileyebilecek durum ve olayların listesi verilerek, öğrencilere anket listesindeki ifadelerin zihinlerini ne kadar meşgul ettiği ya da hayat düzenlerinde ne kadar değişikliğe yol açtığı soruldu.

Serpiştirilmiş kişisel sorular

Anketteki 35 soru içinde, “ülkenin durumu”, “sevgiliden ayrılma”, “fiziksel görünüşünüz”, “televizyondaki şiddet içerikli program ve haberler”, “hayat pahalılığı”, “kendini yeterince ifade edememek”, “içinizdeki çatışmalarla ilgili kaygılar” gibi ifadelerin öğrencide yarattığı sıkıntının ölçüsü soruldu. Ancak bu tip soruların arasına “serpiştirilmiş” bazı sorular ise öğrenciler tarafından “fazla kişisel” olarak algılandı ve tepki çekti.

‘İstenmeyen hamilelik’ durumu

Öğrencilerin “hayat düzenlerinde ne kadar değişikliğe yol açtığının” merak edildiği durum ve olaylar arasında “istenmeyen hamilelik durumu”, “dini konularda kendini özgür hissedememek”, “alkol bağımlısı olabileceğinizle ilgili endişeler”, “cinsel sıkıntıların olması” da sayıldı.

‘Amaç tanımak mı?’

Ankara Üniversiteli öğrenciler ankete “Üniversitemizin bizi daha yakından tanımak istediği için yaptığı bu anket akıllarda biraz şüphe uyandıracak, özel hayata ve ‘yasaklanmış’ konulara dair sorular barındırıyor. Bu tarz soruların bize yönlendirilmesinin altındaki amaç gerçekten üniversitemizin bizi daha yakından tanıması mı, yoksa başka amaçlar mı güdülüyor” tepkisini gösterdi.