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Ankara Üniversitesi'nden 13 öğrenci tutuklandı

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'den 13 sol görüşlü öğrenci "örgüt üyesi olmak" ve "adam yaralamak" iddialarıyla tutuklandı

13 Kasım 2012 14:03

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde geçen hafta yaşanan olayların ardından gözaltına alınan 13 sol görüşlü öğrenci "örgüt üyesi olmak" ve "adam yaralamak" iddialarıyla tutuklandı.

Ankara Üniversitesi DTCF'de 2 Kasım günü sağ ve sol görüşlü öğrenciler arasında çıkan olayların ardından  pazar (11 Kasım) günü sabah erken saatlerinde polis tarafından evlere düzenlenen baskında gözaltına alınan 13 öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Öğrenciler savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkede, Necmeddin Işık, Muzaffer Acar, Soner Gün, Cebrail Güler, Kerem Çiçek, Abdulkerim Cin, Musa Naknalo, Kadir Toraman, Maşallah Demir, Servet Başak, Mehmet Şimşek, Erkan Eryiğit ve Harun Torgay, isimli öğrenciler "örgüt üyesi olmak" ve "adam yaralamak" suçlarından tutuklanarak, Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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