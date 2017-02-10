Ankara Üniversitesi'ndeki protestoya polis müdahalesi

Son KHK'larla ihraç edilen akademisyenlere destek için Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde toplanan bazı akademisyen, milletvekilli ve vatandaşlara polis müdahale etti.

Grubun kampüse girişi ve basın açıklaması yapması çevik kuvvet polislerince engellendi.

Doğan Haber Ajansı, protesto için toplananlara polisin biber gazı ve plastik mermiyle müdahale ettiğini bildirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden ihraç edilen akademisyenlerden Funda Başaran, "Kesin olarak bildiğimiz 20 arkadaşımız şu an gözaltında. İçlerinde ihraç edilen akademisyenler ve öğrenciler de bulunuyor" dedi.

Başaran, "Kampüste kalan öğrencilerimiz ve arkadaşlarımızın gözaltına alınmasından endişe ettiğimiz için kampüsü terk etmiyoruz" diye konuştu.

Ankara Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü kaynakları ise Cebeci Kampüsü'ndeki müdahaleye ve gözaltılara ilişkin henüz bir açıklama yapılmayacağını aktardı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi akademisyenlerinden Dinçer Demirkent de, polis tarafından darp edilerek kampüsten uzaklaştırıldığını belirtti:

"Sabah saat 9 gibi okula girdiğimde herhangi bir sorun yoktu. Sonra çıkıp tekrar girmek istediğimde üniversite güvenlik amiri içeri alamayacağını söyledi. Ardından polis geldi. Sırtıma ve boynuma vurarak, sürükleyerek okuldan dışarı çıkardılar."

Ankara Üniversitesi akademisyenlerinden Cenk Yiğiter de BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, kendisine okula kimsenin alınmayacağının söylenmesi sonrası sivil giyimli birisinin kendisine yumruk attığını, gözaltına alınmak istediklerini aktardı ve ekledi:

"Meslektaşlarım ve öğrencilerim o esnada beni polise vermemek için uğraştı. Hepimiz çevik kuvvet kalkanlarıyla 200 metre boyunca sürüklendik. Bu sırada amirler tarafından bize sürekli küfür edildi."

Eğitim-Sen Ankara Şubesi, akademisyenlerin ihracı sonrası bugün Ankara Üniversitesi'nde 'Büyük Buluşma' çağrısı yapmıştı.

Polisin müdahalesi sonrası ise grubun bir kısmı Kızılay'da Mülkiyeliler Birliği'nde, bir kısmı okulun yakınlarında milletvekilleri eşliğinde açıklama yapmak üzere toplandı.