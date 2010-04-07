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Yaşam

Ankara Üniversitesi'ndeki kavgada bir öğrenci yaralandı

Ankara Üniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucu bir kişi yaralandı.

07 Nisan 2010 03:00

T24- Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenci grupları arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.


Fakültede öğleden sonra karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.


İddiaya göre kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan İhsan K. isimli öğrenci, Ankara Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Bu arada, Çevik Kuvvet ekipleri de olayların büyümesi ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.


Kavga eden öğrenci grupları fakülte binası içinde birbirlerine karşı slogan atmayı sürdürürken, okula girmek isteyen bir grup da Çevik Kuvvet ekiplerince Sıhhiye Köprüsü altında durduruldu.

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