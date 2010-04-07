Ankara Üniversitesi'ndeki kavgada bir öğrenci yaralandı

T24-



Fakültede öğleden sonra karşıt görüşlü iki öğrenci grubu arasında kavga çıktı.



İddiaya göre kavga sırasında bacağından bıçakla yaralanan İhsan K. isimli öğrenci, Ankara Numune Hastanesinde tedavi altına alındı. Öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Bu arada, Çevik Kuvvet ekipleri de olayların büyümesi ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.



Kavga eden öğrenci grupları fakülte binası içinde birbirlerine karşı slogan atmayı sürdürürken, okula girmek isteyen bir grup da Çevik Kuvvet ekiplerince Sıhhiye Köprüsü altında durduruldu.