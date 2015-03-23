Ankara Üniversitesi'nde kavga sokağa taştı, yaralılar var

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde karşıt görüşlü öğrenciler arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Okulun dışına taşan kavgaya çevik kuvvet polisleri müdahale etti.



Kampüs içinde başlayan kavga büyüyerek sokağa sıçradı. Yol üzerinde birbirlerine saldırılarını sürdüren öğrenciler taş ve sopalarla birbirlerini kovaladı. Olay üzerine üniversiteye gelen Çevik Kuvvet polisleri iki grup arasına barikat grup, kavgayı yatıştırmak için çaba gösteriyor.

Kavga nedeniyle çok sayıda öğrencinin yaralandığı bildirildi.