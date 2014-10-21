Ankara Üniversitesi’nde kavga: 4 yaralı

Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde öğrenciler arasında kavga çıktı. Kavga üzerine üniversite yerleşkesine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Bıçaklı-sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

CİHAN’da yer alan habere göre, karşıt görüşlü öğrenciler arasında ‘derse katılma’ gerekçesiyle çıktığı öne sürülen kavgada bıçak ve sopalar konuştu. Kavgada 4 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralandı.

Olaylar üzerine Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi’ne çok sayıda çevik kuvvet polisi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olayların büyümemesi için okulun çevresinde geniş güvenlik tedbiri aldı, kavga edenlere müdahalede bulundu. Bu esnada slogan atmayı sürdüren TGB’li grup polis ekiplerince uzaklaştırıldı. Yaralanan kişilere sağlık ekipleri ambülans araçları içinde ilk müdahaleyi yaptı. Bu arada üzerinden sopa çıkan bir kişi de gözaltına alındı. Çıkan olaylar nedeniyle üniversitede eğitime bir gün ara verildi.