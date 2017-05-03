Ankara Üniversitesi'nde İnek Bayramı yasaklandı!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin (Mülkiye) 80 yıllık geleneksel İnek Bayramı yasaklandı. Yasağın ardından, İnek Bayramı kutlamaları için kampüse getirilen stant ve ses sitemleri geri çevrildi. Çankaya Belediyesi’nin gönderdiği araç ve malzemeler de Cebeci Kampüsü’ne alınmadı.

Gazete DuvaR’ın haberine göre geçtiğimiz günlerde İnek Bayramı ile ilgili sosyal medyada kampanya başlatılmış ve yapılan haberlerde ‘öğrencilerin dine hakaret ettiği’ öne sürülmüştü. Yasak kararının açıklanmasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı konuyla ilgili tepkilerini dile getirdi.

"Güvenlik tehdidi" gerekçesi

SBF Dekanlığı’ndan gönderilen yazıda ise İnek Bayramı’nın yasaklandığı açıklandı. Kararın “güvenlik tehdidi” gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Mesajda, “Rektörlüğümüze ulaşan çeşitli güvenlik tehditlerine dair bazı duyumlar sebebiyle, Üniversitemiz Cebeci Yerleşkesinde 02-31 Mayıs 2017 tarihleri arasında bilimsel ve akademik etkinlikler dışındaki hiçbir faaliyete izin verilmeyeceği Ankara Üniversitesi Rektörlüğünce bildirilmiştir. Bu nedenle, 04-05 Mayıs 2017 tarihleri için planlanan İnek Bayramı yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunarız” denildi.

Mülkiyeliler Birliği’nden açıklama

Ankara Üniversitesi'nde geleneksel İnek Bayramı’nı yasaklamasına Mülkiyeliler Birliği'nden tepki geldi.

Yapılan açıklamada. “80 yıldır yapılan geleneksel bir etkinliği, güvenliği sağlamakla yükümlü kişilerin, güvenlik bahanesine sarılarak yasaklamasını kınıyoruz” denildi.

Mülkiyeliler Birliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Siyasal Bilgiler Fakültesi-Mülkiye’nin, İstanbul’dan Ankara’ya taşınmasının ardından kutlanmaya başlanan İnek Bayramı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yasaklandı. 4-5 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan ve tüm hazırlıkları tamamlanmış etkinliklerin bir gün önce yasaklanması, Fakültemize, öğrencilerimize ve öğretim üyelerimize yönelik iki yıldır sürdürülen sistematik saldırının yeni bir aşamasıdır.

Bu yıl, İnek Bayramı’na önce mezunların alınmayacağının, ardından da bayram etkinliklerinin Rektörlük tarafından yasaklandığının ortaya çıkmasının ardından gün boyunca çeşitli girişimlerde bulunduk. Hem Festival Komitesi (FESKOM) temsilcileri hem Dekanlıkla görüşmeler yapıldı. Kamu yöneticileriyle doğrudan ya da dolaylı biçimde yapılan görüşmelerle yasağın kaldırılması sağlanmaya çalışıldı. Önce, mezunların etkinliklere katılımı konusundaki sorun çözüldü. Gerek öğrencilerin gerek Mülkiyeliler Birliği’nin girişimleri sonucunda İnek Bayramı’nın planlandığı gibi ve öğrencilerin kararı doğrultusunda yapılabileceği de ortaya çıktı. Daha sonra Dekanlık tarafından İnek Bayramı’nın yapılabileceği bilgisi Mülkiyeliler Birliği’ne iletildi. Ancak akşam saatlerinde Rektörlük, duyumlara dayanarak Mayıs ayı boyunca akademik faaliyetler haricindeki bütün etkinliklerin yasaklandığını SBF Dekan Vekiline bildirdi. Bu bildirim üzerine Dekanlık etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

80 yıldır yapılan geleneksel bir etkinliği, güvenliği sağlamakla yükümlü kişilerin, güvenlik bahanesine sarılarak yasaklamasını kınıyoruz. İnek Bayramının güvenliğini tehdit edenlerin kimler olduğu ortadadır. Ankara Üniversitesi Rektörlüğü’nün SBF öğrencilerini tehdit edenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmak yerine, İnek Bayramını yasaklaması, sosyal medya ve kimi gazetelerde fakültemizin geleneğini ve öğrencilerini hedef gösterenlerle aynı zeminde hareket ettiğini göstermektedir.

İnek Bayramı, en çok fakülte hocalarının ve yönetimlerinin mizahi bir üslupla eleştirildiği, sadece SBF için değil, bütün Ankara için önemli sosyal ve kültürel bir etkinliktir.

Gün boyunca öğrencilerin, Fakülte yönetiminin ve Mülkiyeliler Birliği’nin İnek Bayramı’nın sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi yönünde yaptığı girişimler Ankara Üniversitesi Rektörlüğü tarafından akşam saatlerinde reddedilmesi, Üniversitenin bugünkü yönetiminin üniversiteyi yönetme yeteneğinin kalmadığının kanıtıdır.

Bu süreçte öğrencilerimizin yanında ve dayanışma içinde olacağımızı beyan ediyoruz.

Başta öğrencilerimiz olmak üzere fakültemize karşı gelişebilecek herhangi bir saldırıdan, iki gündür bu provokasyonu planlı bir biçimde örgütleyenlerle, buna boyun eğen üniversite yönetimi sorumludur.

Gerçek dışı iddialarla yapılan yayınlar hakkında da gerekli hukuki girişimleri başlatacağımızın bilinmesini isteriz."

Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu