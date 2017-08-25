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Ankara Üniversitesi'nde cübbeleri çiğnenen akademisyenlere soruşturma!

Üniversitenin Cebeci Kampüsü’nde 10 Şubat tarihinde ihraçlara karşı eylem yapılmıştı

25 Ağustos 2017 16:35

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsünde ihraç edilen akademisyenler için yapılan protestoya katılan 10 öğretim üyesine soruşturma açıldı. 10 Şubat'ta gerçekleşen protesto sırasında polis akademisyenlerin yerdeki cübbelerine basarak kampüse girmişti.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde 10 Şubat tarihinde ihraçlara karşı yapılan protestoya katılan 10 öğretim üyesine soruşturma açıldı.

İhraç edilen akademisyenlere destek olmak amacıyla bir araya gelen akademisyen, öğrenci ve milletvekillerine polis müdahale etmiş yerdeki cübbelere basarak kampüse girmişti.

Kampüse girişlerin kapatılarak izin verilmeyen eyleme katıldıkları gerekçesiyle 10 öğretim üyesine soruşturma açıldı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden Ahmet Alpay Dikmen, Kerem Altıparmak, Ferda Dönmez Atbaşı, Ayhan Yalçınkaya ve Emel Memiş ile İletişim Fakültesi’nden Bedriye Poyraz soruşturma açılan akademisyenler arasında.

 

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