Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı: Olay göründüğü gibi değil!

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Orhan Çelik, hukuk Fakültesi öğrencisiyken 31 Aralık 2016 tarihinde, elindeki silahı Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne doğrultmuş halde verdiği pozu sosyal medya hesabından “AÜHF2016YılınKaresi” etiketiyle paylaşan Murat Anıl Varol’a ilişkin açıklamada yaptı. Dekan Çelik, “Evet, daha önce yapılmış bir soruşturma var. Ancak soruşturma sırasında olayın görüldüğü gibi olmadığı yönünde bilgiler geldi. Kendisi bunları açıklayacaktır sanıyorum. Biz de o açıklamayı bekliyoruz” dedi.

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Gazete Duvar’da yer alan habere göre, “Silah doğrulttuğu fakülteye asistan oldu” haberleri üzerine M.A.V.’nin yakın çevresinden bazı isimlere ait olduğu tahmin edilen sosyal medya hesaplarından, bu fotoğrafın bir tiyatro oyunundan alıntı olduğunu öne süren paylaşımlar yapıldı. SBF Dekanı Çelik’e bu paylaşımları hatırlatarak, “Olayın görüldüğü gibi olmadığını söylediniz. Bu fotoğraf bir tiyatro oyunundan alıntılanmış da olsa üniversiteye hoca olacak bir kişinin elinde silahla böyle bir pozu ‘yılın karesi’ diye paylaşması hem de Cebeci Kampüsü’nün karışık olduğu günlerde bunu yapması kabul edilebilir mi?” diye sorduk. Çelik bu soruya karşılık, “Haklısınız, bu bizim açımızdan da kabul edilemez. Önce bir kendi açıklamasını görelim, sonra biz gerekli açıklamayı yapacağız” ifadelerini kullandı.