Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş: Deniz beyin şuuru kapalı durumu ciddi

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Deniz beyin şuuru kapalı. Durumu ciddi. Ancak ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı. Bunlar bizi umutlandıran bulgular\" dedi

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 7 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastane bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal\'ın durumunun ciddiyetinin koruduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Deniz beyin şuuru kapalı. Durum ciddi. Yaşamsal bulguları normal ve iyiye gidiş sürecinin en önemlilerinde biri de bu, normal seyrini koruyor. Genel durumu normal. Elbette ki en önemli şey nörolojik muayeneleri. Beyin sapı refleksleri olumlu. Beyin sapının oldukça korunmuş olduğunu gösteren en önemli bulgular bunlar.\"

\"AĞRILI UYARANLARA CEVAP VERİYOR\"

Beyin fonksiyonlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirten Prof. Dr. İbiş, daha sonra şunları söyledi: \"Bu iyiye gitme düşük hızda da olsa bize olumlu bulguları gösteriyor. Ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı. Bu bizim için çok önemli. Beyin fonksiyonlarının geriye dönüşü açısından çok önemli ancak beyinin toparlaması süreç alır. Sabırla beklemek, gözlemlemek lazım. Bunlarda bizi gerçekten umutlandıran bulgular.\"

\"YENİ BİR OPERASYON YOK\"

Baykal\'ın bugün yine tomografisinin çekildiğini belirten Prof. Dr. İbiş, \"Öncekilere göre beyinin daha da rahatladığını, ödem çözülme sürecinin devam ettiğini arkadaşları bana bildirdiler. Bunlarda yine bizim yüzümüzü güldüren olumlu bulgular. Deniz beyin cihazlı solunum desteği ve beyin destekli tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak arkadaşlar gün içerisinde fazla yorulmaması için cihazla desteklemeye devam ediyorlar.\" dedi. Prof. Dr. İbiş, bundan sonraki süreçte başka bir operasyon gerçekleşme ihtimaliyle ilgili yöneltilen soruya ise şu şekilde cevap verdi: \"Şu anda başka bir cerrahi müdahale durumu yok. Ama önümüzdeki süreçle ilgili ne gibi gelişmeler olur onu da süreç içinde değerlendirmem gerekiyor. Kafatasının açılmış olan kısmının kapatılmasını dışarıda bırakacak olursak yeni bir operasyon yok.\"

Her günün, her dakikanın kendileri için önemli olduğunu ifade eden İbiş, daha sonra şöyle konuştu, \"Sabırla önümüzdeki günleri takip etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar geçirilen süreç uzun değil. Kısa bir süreç. Benzere hastalara baktığımızda bunun günler aldığını hepimiz biliyoruz.\"

\"UYANDIRILDIĞINDA BİLİNCİ KAPALI\"

Prof. Dr. İbiş, Baykal\'ın bilincinin kapalı olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruya ise şu şekilde yanıt verdi: \"Bilincinin kapalı olması uyutulmasıyla ilişkili değil. Şu adına kendi fizyolojik yapısı olarak bilinci kapalı. Uyutma işlemi zaman zaman yapılmakta, bu da onun beyin fonksiyonlarını minimuma indirip yorulmasını önlemek ve rahatlamasının sağlamak için. Ama bilinci kapalı. Uyandırıldığında da bilinci kapalı.\"

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