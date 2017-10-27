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Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş: Deniz Bey, yavaş yavaş komadan çıkıyor (Geniş haber)

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof

27 Ekim 2017 21:17

Gökhan CEYLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna ilişkin, \"Deniz bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor ve bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Söyleneni anlıyor\" dedi


Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, 12 gündür İbn-i Sina Hastanesi\'nin yoğun bakım servisinde tedavi gören Deniz Baykal\'ın sağlık durumuna yönelik açıklamalarda bulundu. Hastane bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal\'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, şunları söyledi: \"Deniz bey yine reanimasyon birimimizde yoğun bakım altında. Genel durumu stabil. Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok. Deniz bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor ve bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor. Söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor. Kol ve bacaklarda belirgin hareketlerini gözlemliyoruz. Bundan sonraki süreçte yine yoğun bakımdaki takibi ve tedavisi devam edecek. Herhangi bir komplikasyon gelişmediği sürece iyileşme sürecenin devam edeceğine inanıyoruz. Deniz bey de bizde iyi yoldayız. Elbetteki süreci sabırla takip etmemiz gerekiyor. Yoğun bakımda bulunma süreci günler, haftalar alacaktır.\" 
Prof. Dr. İbiş, ayrıca Baykal\'ın konuşmalara tepki verdiğini belirterek, \"Örneğin, \'Elimizi sıkın\' dediğimizde elimizi sıkabiliyor. \'Ayağınızı çekebilirsiniz\' dediğimiz zaman o yönde de cevap veriyor ve ayağını hareket ettiriyor. Süreç yavaş ilerliyor. Ve yavaş ilerlemesi de gayet doğal. Bir sonraki açıklamamızı Pazaretesi günü yapacağız\" dedi.

(FOTOĞRAFLAR) 


 

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