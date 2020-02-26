Ankara Üniversitesi'nden Las Tesis dansı için toplanan öğrencilere bir soruşturması daha

Duvar'ın haberine göre; Öğrencilere gönderilen soruşturmaya ilişkin belgede, öğrencilerin, yakalama emrine engel olmaya çalıştığı öne sürüldü. Öğrencilere gerekli uyarıların yapıldığı öne sürülen soruşturma belgesinde, 10 Mart’ta öğrencilerin soruşturmacının odasında bulunması istendi. Belgede, 3 öğrencinin görevlilere engel olmamaları, alandan uzaklaşmamaları konusunda uyarılmalarına rağmen, uyarılara riayet etmemeleri ve direnmeleri iddiasıyla Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
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