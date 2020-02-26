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Ankara Üniversitesi'nden Las Tesis dansı için toplanan öğrencilere bir soruşturması daha

26 Şubat 2020 15:43

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörlüğü, kadına yönelik şiddet, cinayet ve istismara karşı Şili’de başlayan ve dünyaya yayılan Las Tesis dansı için AÜ Cebeci Kampüsü'nde toplanan kadın öğrencilere tekrar soruşturma açtı. Olay günü müdahalede bulunan güvenlikçiler ve polislerle ilgili ise herhangi bir işlem yapmadı.

Duvar'ın haberine göre; Öğrencilere gönderilen soruşturmaya ilişkin belgede, öğrencilerin, yakalama emrine engel olmaya çalıştığı öne sürüldü. Öğrencilere gerekli uyarıların yapıldığı öne sürülen soruşturma belgesinde, 10 Mart’ta öğrencilerin soruşturmacının odasında bulunması istendi. Belgede, 3 öğrencinin görevlilere engel olmamaları, alandan uzaklaşmamaları konusunda uyarılmalarına rağmen, uyarılara riayet etmemeleri ve direnmeleri iddiasıyla Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca disiplin soruşturması başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.

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