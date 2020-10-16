Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve Yardımcısı, ikinci baroya üye oldu

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz Ankara 2 Nolu Barosu’na üye oldu.

İstanbul’da 2 binin üzerinde avukatın imzasıyla kuruluşunu gerçekleştiren 2 Nolu Baro'nun ardından Ankara’da da ikinci baro için hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Ankara Adliyesi’ne stant kuran Ankara 2 Nolu Barosu, avukatlardan imza toplamaya devam ediyor.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen ve Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Süleyman Yılmaz da yeni baro çalışmalarının yapıldığı stanttı ziyaret ederek, 2 Nolu Baroya üye oldular.

Şu ana kadar binin üzerinde imza toplayan baro yönetimi, kuruluş için 29 Ekim’i hedefliyor.