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Ankara Üniversitesi Faaliyet Raporu: Disiplin cezaları yüzde bin artırıldı; 2017'de 815 öğrenciye ceza verildi

"Son 3 yılda 2 bin 200 öğrenci cezalandırıldı"

13 Nisan 2018 11:46

Ankara Üniversitesi, 2017 yılına ilişkin Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Üniversitenin mali ve idari uygulamalarının yer aldığı raporda, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş ve yönetimi tarafından öğrencilerin disiplin cezalarının 3 yılda yüzde 1000 artırıldığı, 2017’de, 815 öğrenciye disiplin cezası verildiği bilgisi yer aldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre Ankara Üniversitesi genelinde rektörlüğünün ikinci döneminde ‘sıkıyönetim’ koşulları işleten rektör İbiş’in akademisyen ve öğrencilere yönelik soruşturmalar, cezalar ve ihraçları damgasını vurdu. Binlerce öğrenciye çeşitli gerekçelerle soruşturma açtığı belirtilen İbiş yönetiminde son 3 yılda ceza oranını yüzde 1000 oranında artırdığı ifade edildi. Söz konusu haber şöyle:

Rapora göre 2016-2017 eğitim- öğretim yılında hakkında soruşturma başlatılan öğrencilerden 815’ine ceza verildi. Disiplin cezası alan öğrencilerin de yüzde 21’ine uyarma, yüzde 27’sine kınama ve yüzde 52’sine de uzaklaştırma cezası verildi. 2013’te 72, 2014’te 78 olan disiplin cezalarının sayısının 2015’e gelindiğinde 626’ya, 2016’da 758’e, 2017’de de 815’e yükselmesi dikkat çekti. 2017’de ceza alan öğrencilerden 171’ine uyarma, 220’sine kınama, 424’üne ise üniversiteden uzaklaştırma cezası verildi. Toplamda son 3 yılda 2 bin 200 öğrenciyi cezalandırdı.

Akademisyen kaybı

Raporda, “zayıflıklar” başlığı altında “Öğretim üyesi sayısının yetersiz olması” maddesi yer alırken OHAL döneminde üniversitenin akademisyen kaybı da dikkat çekti. Rapora göre 2017 yılında AÜ’den toplam akademisyenin yüzde 9.7 oranında öğretim bileşeni üniversiten ayrılırken bu oranın %63,5’i araştırma görevlileri oluşturdu. İhraç edilen akademisyenlerin de ayrılma durumu “diğer sebepler” olarak yer aldığı tabloda, emeklilik, naklen ayrılma, istifa, diğer sebepler gibi başlıklarda toplam 71 profesör, 17 doçent, 14 yardımcı doçent, 4 örğetim görevlisi, 11 okutman, 216 araştırma görevlisi ve 7 uzman olmak üzere toplam 340 akademisyen üniversiteden ayrıldı.

Ayrılanlar da katlandı

Üniversiteden ayrılan öğrenci sayısında da önceki yıla göre artış da dikkat çekti. Son yıllarda ortalama 1000-1500 sayıları arasında değişen öğrenci ayrılma sayısı 2017’de 8 bin 408’e ulaştı. Ayrılmaların temel nedenini ‘başarısızlık’ oluşturdu. 2017’de 6 bin 266 öğrenci başarısızlık nedeniyle üniversiten ayrıldı.

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