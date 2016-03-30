Ankara uçağına 'espri olsun diye bomba' lafı eden üç Erzincansporlu futbolcu gözaltına alındı

Ankara-Erzincan seferini yapan Anadolu Jet uçağına bomba ihbarı şakası yapan üç 24Erzincasporlu futbolcu asılsız ihbar yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan futbolcular Uğur Uğur, Ömer Çetinbaş, Said Can Açıkalın ve Murat Şimşek ile ilgili 24 Erzincanspor Basın Sözcüsü İlker Taştan, "Hassas bir dönemde futbolcularımızın daha dikkatli olması gerekirdi. Futbolcularımız adına kamu oyundan özür dileriz" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Tahsin Güler ve Recep Demirci'nin haberine göre, olay Ankara –Erzincan seferi için hazırlanan THY'nin 7079 sefer sayılı Anadolu Jet’e ait yolcu uçağında meydana geldi. Spor Toto 3’ncü lig 3’ncü gurupta mücadele eden 24 Erzincanspor futbolcuları, geçen hafta deplasmanda Çorumspor ile karşılaştı. Bu hafta maç olmaması nedeniyle 24 Erzincanporlu yöneticiler, futbolculara izin verdi.

Ankara'da bulunan futbolcular Uğur Uğur, Ömer Çetinbaş, Said Can Açıkalın ve Murat Şimşek bugün izinlerinin bitmesi üzerine Erzincan’a dönmek için Anadolu Jet’e ait uçağa bindi.

Biniş sırasında iddiaya göre futbolculardan 'bomba' diye espri yaptı. Bunu duyan hostes durumu pilota bildirdi. Pilot da durumu güvenlik kuvvetlerine aktardı. Bunun üzerine uçağa gelen polisler, 4 futbolcuyu gözaltına aldı. Yolcuların indirilmesinin ardından yaklaşık yarım saat polisler tarafından uçakta bomba araması yapıldı. Herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine uçak, Erzincan’a hareket etti.

24 Erzincanspor Basın Sözcüsü Taştan : Talihsizlik



24 Erzincanspor Basın Sözcüsü İlker Taştan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Dört futbolcumuz Ankara'dan Erzincan'a uçakla dönmek için havaalanına gitmişler. Uçağa binişleri sırasında futbolcularımızdan birinin havaalanı şartlarında kullanmaması gereken içerisinde bomba geçen bir cümle söylemesi nedeniyle uçakta bomba aramasına neden olmuşlardır. Bu nedenle uçak rötar yapıyor. Futbolcularımız olay nedeni ile hala gözaltında bulunuyor. Böyle hassas bir dönemde futbolcularımızın daha dikkatli olması gerekirdi. Ama böyle bir talihsizlik yaşanmıştır. Kulüp olarak futbolcularımıza yönelik cezai işlem uygulanıp uygulanmayacağına, yapılacak yönetim kurulu toplantısı sonrası karar verilecektir. Futbolcularımız adına kamu oyundan özür dileriz."





