-ANKARA TİYATROYA DOYACAK ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - 15. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için Vakıf (TAKSAV) ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 26 Kasım-6 Aralık tarihlerinde düzenlenecek. TAKSAV Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali Yönetmeni Yener Aksu, yaptığı yazılı açıklamada, festivalin 15. yılında da farklı organizasyon yapısına sahip tiyatroların, buluşma, deneyim paylaşma, üretim aşamaları, ortak sorunların konuşulması, tiyatroların örgütlenmesi ve benzeri konular da bilimsel ve akademik yaklaşımlarıyla sanat dünyasının ilgi odağı olmaya devam edeceğini bildirdi. Festival Danışma Kurulu ve Festival Komitesinin başkanlığında toplandığını belirten Aksu, toplantıda başvuruda bulunan gruplar içerisinden festivalde sanatseverlerle buluşacak tiyatro oyunlarının seçildiğini kaydetti. Festivalin 15. yılı olması nedeniyle oyun seçilimi, festival teması ve festival konseptine özel bir vurgu yapıldığını ve bu yılki festivalin sanatsal içeriği ve Sosyal Sorumluluk projesinin detaylı olarak konuşulduğunu ifade eden Aksu, şu bilgiyi verdi: ''Festivalin amaçları göz önünde bulundurularak yapılan seçilimde, yurt içi başvuruların şehirlere göre dağılımı, yurt dışı başvuruların oyunlara göre dağılımı, üniversite tiyatro toplulukları, ödenekli tiyatroların başvuruları ve özel ve amatör tiyatro gruplarının başvuruları ayrı ayrı ele alındı. Uzun çalışmalar sonrasında festival kapsamında 1 devlet tiyatroları, 9 yurt dışı tiyatro grubu, 5 belediye şehir tiyatrosu, 4 üniversite tiyatro topluluğu, 35 özel ve amatör tiyatro grubu, 4 çocuk tiyatrosu, 5 atölye-panel-seminer olmak üzere 63 tiyatro grubunun sanatseverlerle buluşması uygun bulundu. Katılımı uygun bulunmuş toplulukların festival süresince 74 etkinliği sanatseverlerle buluşacaktır. 63 ulusal ve uluslararası tiyatro grubunun salon oyunlarının yanı sıra sokak tiyatrolarının gösterileri, çağdaş dans performansları ve tiyatro konusunda yapılacak söyleşi, panel ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Bu yıl festivale sanat dünyamızın gösterdiği ilgi memnun edici oldu. 124 tiyatro grubu festivalde yer almak için başvuruda bulundu. Fakat festivalin maddi imkanları, zaman ve salon verileri göz önünde bulundurulduğunda bir elemenin yapılması zorunlu oldu. Gönül isterdi ki; birçok oyunu daha sanatseverlerle buluşturalım, ama var olan mevcutlar bu isteğimizi sınırlamıştır. Sanatseverler adına tüm sanatçılarımıza ve başvuruda bulunan tiyatrolarımıza teşekkür ederiz.''