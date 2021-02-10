Ankara Ticaret Odası: Marketliğinizi bilin, nalburluğu bırakın

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, zincir marketlerin bir evin her türlü ihtiyacını karşılayacak şekilde ürün konseptlerini genişlettiklerini belirterek, Covid-19 kısıtlamaları sona erene kadar, hafta sonları gıda dışı ürün satmama çağrısında bulundu.

Akşam'da yer alan habere göre, bu durumun bu ürünlerle ilgili ticari faaliyette bulunan işletmelerin iş hacimlerini olumsuz etkilediğini söyleyen Baran, "Marketliğinizi bilin, nalburluğu bırakın" dedi. Hafta sonları 10.00-17.00 saatlerinde açık olan marketlerin geniş ürün yelpazesiyle müşterilerinin karşısına çıktıklarını belirten Baran, şunları söyledi:

"Hareket kabiliyeti kısıtlanan vatandaşlar, ihtiyaçlarını hafta sonları açık olan marketlerden karşılıyor. Ayakta kalmaya çalışan üyelerimiz zincir marketlerin orantısız gücünün altında eziliyor."