Ankara Tabip Odası: Vaka sayıları, açıklanan düzeyde değil 9 bölgede ortalama 500'er vaka var, yoğun bakım için hastalar sıraya konuyor

Covid-19 salgınında en çok vakanın bulunduğu Ankara'da, Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, “9 bölgeden günlük ortalama 500’er vaka bilgisi bize ulaşıyor. Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duyulmazdı. Pandemiyle mücadelede şeffaflığa ihtiyaç var” açıklamasını yaptı.

Vaka artışı olan illerin başında gelen Ankara'da Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür, RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası’na konuk oldu. Salgının seyrini değerlendiren Baytemür, "Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var" ifadesini kullandı.

Dr. Beytemür'ün açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Hastaneler çok yoğun"

Eskiden kapatılan hastanelerin açılması gündemde. Hastaneler çok yoğun hatta yeterli yoğun bakım ünitesi olmadığı hastalar sıraya konuluyor. Ankara’da 9 bölge var. Sağlık Bakanlığı filyasyon ekiplerinden oluşan yaklaşık 1400 kişiyi Ankara İl Sağlık Müdürlüğü emrine verdi. Ankara’da, 9 bölgeden bize gelen veriler için söylüyorum yine de teyit edilmesi gerekir ama her bir bölgeden yaklaşık 500 vakanın olduğu bilgisi bize ulaşıyor.

Vaka sayıları Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı düzeyde değil. Eğer veriler doğru olsaydı ek önlemlere, ek tedbirlere, ek personele ihtiyaç duymazdı. Oldukça fazla hasta var.

Sağlık Müdürlüğü bünyesinde çalışan arkadaşlarımız birbirlerine ‘’merhaba’’ bile diyemeyecek durumdalar, o kadar yoğunlar. Yemek yemeğe bile zaman ayıramayacak çalışma temposundalar. Servislerden yoğun bakıma geçerken bile hastalar sıraya konuyor.

Ankara'da vaka sayısı neden yükseldi?

1 Haziran'da normalleşme sürecine girmiştik. Vatandaşlarda salgının azaldığı yönünde hatta yok olacak gibi bir düşünce oldu. Tatil sezonu başladı insanlar memleketlerine gitti. Milli Savunma Bakanlığı Üniversitesi'ne başvuru için gelen sayısı epey vardı. Bu kişilerin heyet raporları Ankara’daki pandemi hastanelerinde de verildi. Kamu kurumlarındaki esnek çalışma kararı çok geç alındı yeterince uygulanamadı. Ankara’nın hem başkent olması hem de diğer illere geçiş noktası olması insan trafiğine oluşturuyor.

"İli yönetenler bizden fikir almıyor"

Vatandaşların hastane gidip yaptırdıkları COVİD – 19 testinin sonucu aynı gün çıkmıyor. Hastane çıktıkları zaten sonucunu bilmeden toplu taşımaya binip evlerine gidiyorlar. İli yönetenler bizden fikir alınmıyor. İşbirliğine ihtiyaç var. Ankara’nın nüfus yoğunluğu fazla değil ama merkez nüfusu çok fazla. Çankaya’nın nüfusu gündüz iki katına çıkıyor. İnsanlar maske takıyor ama hayat da devam ediyor gibi. Vatandaşların kendilerine ait önlemler açısında şeffaflığa ihtiyacı var. Pandemi’nin daha ciddiye alınması gerekiyor. "