Ankara Tabip Odası uyardı: 3. hatırlatma dozunu yaptırmamış Sinovaclılar, bağışıklık hesabına dahil edilmemeli

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “18 yaş üstü için yüzde 80-85’lere doğru bir oranın olmasını bekliyoruz” sözlerini değerlendiren Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, “Yüzde 80 hedefi, mülteciler de dahil tüm nüfus için olmalı. Ayrıca üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmamış Sinovac’lı kişiler aşılı kabul edilmiyor. Oysa bakan bu grubu da dahil ediyor. Toplumu yanıltıp, algı yönetimi yapıyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili T24’e değerlendirmelerde bulunan Ankara Tabip Odası Başkanı Ali Karakoç, üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmamış Sinovac’lı kişilerin toplumsal bağışıklık hesaplamalarına dahil edilmesinin toplumu yanılttığını ileri sürdü. Bakan Fahrettin Koca’nın, toplumsal bağışıklık oranı verirken “18 yaş üstü” diyerek algı yönetimi yaptığını da ifade eden Karakoç, şunları söyledi:

Aşılanma oranı yüzde 45’te

“COVID-19 virüsünün ilk çıktığı andan itibaren toplumsal bağışıklığın sağlanabilmesi için toplumun en az yüzde 67’sinin yani 3’te 2’sinin aşılanması gerektiğini ve bağışıklığın da ancak aşılama ile mümkün olacağını söylemiştik. Sağlık Bakanı, toplumsal bağışıklık ile ilgili açıkladığı verilerde algı yönetimi yapıyor. Şu anda çift doz aşı olanların oranının yüzde 55’lerde olduğunu söylüyor ancak bu hesaplamaların hepsi 18 yaş üstü nüfusa göre yapılıyor. Üstelik bu rakamlara yaklaşık 5 milyon nüfusa sahip mülteciler de dahil edilmiyor. Bu bir algı yönetimidir. Dünya Sağlık Örgütü ve birçok yayından aldığımız veriler ortada. Türkiye’de çift doz aşısını olmuş kişilerin oranı geçtiğimiz hafta yüzde 43’tü. Bu oran şu anda yüzde 45 civarında. Hem Türk Tabipleri Birliği, hem halk sağlığı uzmanları, hem de biz Ankara Tabip Odası olarak, toplumsal bağışıklığın sağlanması için yalnızca 18 yaş üstü kişilerin değil, 83 milyon vatandaşımızın ve buna ek olarak 5 milyon mülteci nüfusunun yüzde 80’inin aşılanması gerektiğini söylüyoruz.

"6’ncı aydan sonra etkinliği sıfırlanıyor"

Öte yandan Sağlık Bakanı’nın verdiği aşılanma oranları içerisinde çift doz Sinovac aşısını olmuş ancak üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmamış kişiler de bulunuyor. Bilindiği üzere Türkiye’ye ilk olarak Sinovac aşısı getirildi ve bilimsel verilere göre Sinovac’ın 4’üncü aydan sonra etkinliği düşüyor, 6’ncı aydan sonra ise neredeyse sıfırlanıyor. Dolayısıyla pratikte üçüncü hatırlatma dozunu yaptırmamış ve en son dört ay ve öncesinde Sinovac aşısı olmuş kişileri aşısız yani bağışıksız olduğunu kabul ediyoruz. Bu durumda Sağlık Bakanı’nın şu an için vermiş olduğu oranlar gerçeği yansıtmıyor. Bugün bilim insanları, delta varyantının çıkmasıyla birlikte bulaşıcılık oranının ve enfekte olan kişilerde virüs yükünün çok fazla arttığına dikkat çekiyor. Türk Yoğun Bakım Derneği, daha yeni Türkiye genelinde 952 hasta ile yapılan araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu hastalardan yoğun bakımda yatanların yüzde 51’i hiç aşı olmamış, yüzde 39’u da sadece ve sadece çift doz Sinovac olanlar.

"Sadece sosyal medyadan yapılmamalı"

Bir yandan da her gün yeni varyantlarla karşılaşıyoruz, son olarak Sağlık Bakanı, Mu varyantından bahsetti. Dünya Sağlık Örgütü de bu varyantı endişe ve kaygı verici olarak tanımladı. Tüm bu tabloyu birlikte değerlendirdiğimizde Türkiye’nin aslında toplumsal bağışıklığa çok uzak olduğunu görüyoruz. Sağlık Bakanı, artık insanların algısını yönetmekten vazgeçip gerçek toplumsal bağışıklık hedefi için uğraşmalı. Sadece sosyal medyadan aşı uyarısı yapmaktansa her gün televizyonlardan defalarca kamu spotuyla toplumu uyarmalı."