Ankara Tabip Odası, MHRS’deki randevu krizine dair açıklama yaptı: Sağlık sistemi iflas ediyor

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık Bakanlığı'nın randevu alma sistemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınmasında yaşanan sorunlara ilişkin basın açıklaması yaptı. Sistemin randevuyu ileri bir tarihe ya da uzak bir kuruma yönlendirdiği belirtilen açıklamada “5 dakikaya indirilen muayene süresi dahi sağlık talebine cevap vermeye yetmiyor” denildi.

Yapılan açıklamada, MHRS sistemi üzerinden randevu almakta sorun yaşandığı ifade edildi. Sistemin ileri bir tarihe ya da tedavi olmak istediği sağlık kuruluşundan uzak bir kuruma yönlendirdiği belirtilen açıklamada, “Örneğin Ankara Çankaya ilçesinde yaşayan bir yurttaş Ankara merkez ilçelerdeki hiçbir iç hastalıkları kliniğinden randevu alamıyor. 5 gün sonrasına randevu alabildiği tek sağlık kurumu yaklaşık 60 km uzaklıkta. Biz sağlık çalışanları da bu esnada 5 dakikada bir verilen randevularla hastalarımızı tedavi etmeye çalışıyoruz” denildi.

"Hekimler ağır iş yükü altında eziliyor"

Sadece hastaların mağdur olmadığı, hekimlerin de ağır bir iş yükünün altında ezildiği belirtilen açıklamada, “Kamuda görev yapan pek çok hekim sağlık sisteminin geldiği durum itibariyle istifa ediyor. Diğer yandan sağlık emek gücüne ihtiyacın daha da arttığı bir dönemde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının atamaları geç yapılıyor. KHK’larla sağlık çalışanları görevlerinden uzaklaştırılıyor, çalışma hakkı engelleniyor. Hem hastalarımızın nitelikli, eşit ve parasız sağlık hizmetine erişimi hem de sağlık çalışanlarının insanca koşullarda emeğinin karşılığını alarak çalışması en büyük talebimiz. Hastaların tedavi olmak hekimlerin ise çalışmak için yönlendirildiği özel hastaneler sağlık sisteminin geldiği noktayı gözler önüne seriyor” ifadeleri yer aldı.

KHK ve güvenlik soruşturmalarıyla mesleğini yapması engellenen tüm sağlık çalışanlarının görevlerine dönmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, “Bu ülkede yaşayan belli bir azınlık hariç herkes ekonomik krizin altında ezilirken bir kez daha talebimizi yineliyoruz sermayeye değil sağlığa bütçe ayırın. Taleplerimiz sizin için, bizim için, hepimiz için... Sağlık mücadelesinde yan yanayız.Toplumun sağlığı sağlık emekçilerinin sağlığıyla mümkün olabilir” denildi.