Ankara Tabip Odası: Koronavirüs’e yakalanan sağlıkçı sayısı 1192’ye yükseldi

Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, kentte Koronavirüs (Covid-19) salgınına yakalanan sağlıkçılara ilişkin açıklama yaptı. ATO, 13 Kasım itibariyle bin 192 sağlık emekçisinin salgına yakalandığını duyurdu.

ATO, testi pozitif çıkan sağlık emekçilerinin tespit edilen bölüm dağılımlarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı: 183 Uzman hekim, 118 Asistan, 37 Aile hekimi, 12 Eczacı, 15 Laborant, 14 Fizyoterapist-Diyetisyen, 201 Hemşire- Ebe, 47 ATT- Sağlık Memuru, 14 Güvenlik, 9 İdari personel-Mutemet, 11 Röntgen teknisyeni, 6 İşyeri hekimi, 127 temizlik işçisi, 68 Tıbbi sekreter, 7 mutfak çalışanı, 81 Diş hekimi, 5 Anestezi Teknisyeni.

Covid-19’a yakalanan ancak bölümleri netleştirilemeyen 228 kişi olduğu bilgisi de paylaşıldı.

Hayatını kaybeden sağlık emekçileri ise şöyle: 3 hekim, 2 Diş hekim, 2 Eczacı, 6 hastane çalışanı.