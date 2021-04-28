Ankara Tabip Odası: Kapanma kararları başarısız pandemi yönetiminin devamı niteliğinde

Ankara Tabip Odası, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Zorunlu iş kolları dışında olan tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde çarklar durmalı, bu alanlarda çalışan tüm çalışanlara ve esnafa mali destek sağlanmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

Ankara Tabip Odası (ATO), düzenlediği basın açıklamasında, tam kapanma kararlarının; şeffaf olmayan, bilimsellikten uzak ve başarısız pandemi yönetiminin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. Düzenlenen basın açıklamasına ATO Yönetim Kurulu üyeleri Dr. Ayşe Uğurlu, Dr. Ümit Yaşar Öztoprak ve Dr. Laleş Tunç katıldı.

Açıklamadan önce söz alan Dr. Ayşe Uğurlu 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasındaki uygulamanın tam kapanma değil kısmi kapanma olduğunu belirterek bu durumu şöyle açıkladı:

“Üretim alanları, fabrikalar ve inşaat sektörünün çalışmaya devam ettiği bir uygulamayı görüyoruz. Buralarda yan yana, kişisel koruyucu ekipman eksikliği yaşayarak çalışan kişiler evlerine gittiklerinde hane halkına bulaştırıcılıkları devam edecektir. Doğru filyasyon, yaygın test, pozitif tanılı kişilerin uygun koşullarda izolasyonu, güvenli iş yerleri ve etkin aşı uygulamalarının olduğu bir pandemi mücadelesi istiyoruz”

Açıklamayı okuyan Dr. Ümit Yaşar Öztoprak pandemi önlemlerinin bilimsellikten uzak olduğunu belirterek topluma yeni sorumluluklar bindirildiğini ve zorlu yaptırımlar uygulandığını vurguladı. Yaşamak için çalışmak zorunda olan insanlara sosyal destek verilmemesini eleştiren Dr. Öztoprak sermaye birikimi için işçilerin de çalışmak zorunda bırakıldıklarını ifade etti.

Eşitsizlikleri azaltacak mali önlemlerin bir an önce açıklanması gerektiğinin altını çizen Dr. Ümit Yaşar Öztoprak “Tüm çalışanları ve esnafı kapsayan mali destek olmadan alınan her kısıtlama kararı toplumdaki eşitsizlikleri artıracaktır. Zorunlu iş kolları dışında olan tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde çarklar durmalı, bu alanlarda çalışan tüm çalışanlara ve esnafa mali destek sağlanmalıdır” diye konuştu.

BirGün'de yer alan habere göre, Ankara Tabip Odası’nın Pandemi mücadelesindeki önerilerini şu şekilde sıraladı:

"Test pozitifliğinden önceki 3 gün olarak belirlenen temaslı izlemi semptom başlangıcı titizlikle belirlenerek semptom başlangıcından önceki 3 gün olarak belirlenmelidir.

-Yaygın test uygulamaları ile kalabalık kapalı alanlarda çalışanlar taranmalı ve salgın hastanelerde değil sahada karşılanmalıdır.

-Temaslı bildirilmeye dahi tahammülü olmayan günü birlik kazanan, geçimini ancak sağlayan insanlarımız maddi olarak desteklenmelidir.

-Filyasyon ekipleri arttırılarak ekip başına düşen hasta sayısı düşürülmeli ve saptanan temaslıların PCR pozitiflik oranı belirlenmeli ve temaslı belirlenmesi ve izolasyonu için başarı standartları belirlenmelidir."