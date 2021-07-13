Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri: Vakalar 5 binin altına düşemedi, ölenlerin yüzde 99'u iki aşısını olmayan kişiler

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; Türkiye’de vakaların bir süredir 5 bin bandında kaldığını söyleyen Baytemür, “Vakalar 5 binin altına düşemedi. İki doz aşı olanların oranı da daha yeni yüzde 20’ye yükseldi. Aşılamanın çok daha hızlı ilerlemesi gerekiyor” dedi. Eylülde vaka sayılarında bir pik beklenebileceğini söyleyen Baytemür, “Şunu biliyoruz: Ölenlerin yüzde 99’u iki aşısını olmayan kişiler. Bu dünyada da böyle. O nedenle bizim aşılamayı hızlandırmamız lazım. Bu aşılama düzeyiyle pik yapmamamız şans olur” ifadelerini kullandı.

Baytemür, bundan sonraki dönem için sokağa çıkma kısıtlamaları gibi kısıtlamalar yerine, insanların aşıya ikna edilmesi gerektiğini belirtti.