Ankara Tabip Odası: Gelecek hafta vaka sayıları 40 binleri bulabilir

Ankara Tabip Odası (ATO) Genel Sekreteri Muharrem Baytemür, Koronavirüs'e karşı aşılama sürecinin etkisiyle 8 Haziran’dan bu yana hiçbir sağlık çalışanının virüs nedeniyle yaşamını yitirmediğini belirtti. Beytemür, vakaların artmasına dikkat çekerek, önümüzdeki hafta vakaların 40 bini bulabileceğini söyledi.

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre; ATO Genel Sekreteri Baytemür, Koronavirüs salgınında aşının etkilerini anlatırken sağlık çalışanları üzerinden örnek verdi. Baytemür, şu ana kadar aşı olup yaşamını yitiren 2 sağlık çalışanı olduğunu belirtti. Baytemür, “Bu arkadaşlarımızdan birinin böbrek nakli, diğer arkadaşımızın ise metabolik sendromu vardı. Onlar haricinde yaşamını yitiren olmadı. Onlar da 8 Haziran öncesiydi” dedi.

Günlük vakaların yeniden 20 binleri bulmasının bayram hareketliliğinden kaynaklı olduğunu söyleyen Baytemür, “Yaşadığımız durumu en iyi anlatan tanım da ‘aşısızlar pandemisi” ifadesini kullandı.

Önümüzdeki haftalarda vaka sayısının 40 binleri de bulabileceğini söyleyen Baytemür, “Kalabalık ve kapalı ortamlara girişlerde, toplu seyahatlerde aşı şartı istenebilir. Böylece önlem alınmış olur. Avrupa’da da benzeri yaptırımlar insanları harekete geçirmede etkili oldu” dedi.